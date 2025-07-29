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09:59, 29 июля 2025Экономика

В обрушившемся российском доме в момент ЧП стена упала на женщину

В момент обрушения дома в Астрахани стена упала на хозяйку одной из квартир
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Симаков / РИА Новости

В обрушившемся в минувший понедельник, 28 июля, доме в Астрахани во время ЧП стена рухнула на женщину. Подробностями случившегося сама хозяйка квартиры поделилась в беседе с ТАСС.

По словам Валентины, она готовила на кухне, когда ее внимание привлек странный треск в комнатах. «Я зашла в комнату большую, и стена рухнула на меня, и меня волной отбросило, унесло в коридор. Это меня и спасло. На площадке народу почти не было, я стала кричать, что рушится дом, я кричала: "Спасайтесь!"», — вспоминает россиянка.

Она добавила, что выбираться из квартиры ей помогал ее пес по кличке Жора. «У нас внизу прорвало трубу с горячей водой, и он тащил меня быстро на выход», — уточнила женщина. Из документов Валентине удалось спасти только паспорт, многие вещи были утеряны.

Жительница Астрахани отметила, что в данный момент чувствует себя нормально, а ее питомцу досталось много внимания — все его жалели. При этом россиянка призналась, что не знает, когда они будут «нормально жить», поскольку им предлагают муниципальное жилье с подселением, а Жора привык спать на диване в разрушенной квартире.

Об инциденте в доме № 6 на улице Ляхова стало известно накануне. Из здания эвакуировали 15 человек, трех пострадавших достали из-под завалов и увезли в больницу.

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