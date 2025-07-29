В Петербурге открыли новую площадь

В Санкт-Петербурге открыли площадь в честь вьетнамского президента Хошимина

В Санкт-Петерубрге открыли новую площадь. Ее назвали в честь первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, сообщают на сайте городской администрации.

Во время торжественной церемонии прозвучали российский и вьетнамский гимны, а артисты из Вьетнама представили концертные номера — в том числе танец лотоса.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что площадь Хошимина — символ преемственности поколений и готовности развивать сотрудничество с азиатской страной. «Пусть этот день станет еще одним импульсом для нашего взаимодействия», — заявил глава города.

Ранее в подмосковном Воскресенске нашли улицу имени Дарта Вейдера. Улица находится в СНТ Москворечье, неподалеку от Звездной улицы, проезда Рыболовов, Центральной, Виноградной и Южной улиц.

До этого в садовом товариществе «Радуга» в Добрянском округе под Пермью обнаружили улицу имени солиста группы Nirvana Курта Кобейна. Это вызвало неоднозначную реакцию в администрации Пермского края.