В Петербурге открыли новую площадь

В Санкт-Петерубрге открыли новую площадь. Ее назвали в честь первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, сообщают на сайте городской администрации.
Во время торжественной церемонии прозвучали российский и вьетнамский гимны, а артисты из Вьетнама представили концертные номера — в том числе танец лотоса.
Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что площадь Хошимина — символ преемственности поколений и готовности развивать сотрудничество с азиатской страной. «Пусть этот день станет еще одним импульсом для нашего взаимодействия», — заявил глава города.
Ранее в подмосковном Воскресенске нашли улицу имени Дарта Вейдера. Улица находится в СНТ Москворечье, неподалеку от Звездной улицы, проезда Рыболовов, Центральной, Виноградной и Южной улиц.
До этого в садовом товариществе «Радуга» в Добрянском округе под Пермью обнаружили улицу имени солиста группы Nirvana Курта Кобейна. Это вызвало неоднозначную реакцию в администрации Пермского края.