В Подмосковье нашли улицу Дарта Вейдера

В подмосковном Воскресенке нашли улицу Дарта Вейдера

В подмосковном Воскресенске обнаружили улицу Дарта Вейдера, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Улица находится в СНТ Москворечье, неподалеку от Звездной улицы, проезда Рыболовов, Центральной, Виноградной и Южной улиц.

Ранее в садовом товариществе «Радуга» в Добрянском округе под Пермью обнаружили улицу имени солиста группы Nirvana Курта Кобейна. Это вызвало неоднозначную реакцию в администрации Пермского края. Фигуру Кобейна чиновники сочли недостойной названия улицы в СНТ. Несмотря на это, улицу Курта Кобейна в администрации пообещали не переименовывать. Дискуссия закончилась на том, что в общественном движении «Ветераны России» предложили дать улице имя солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева.