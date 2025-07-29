В России констатировали невозможность для украинцев вырваться из ада

Политик Царев: У украинцев нет возможности вырваться из ада из-за закрытия КПП

Из-за закрытия контрольно-пропускных пунктов между Россией и Украиной украинцы потеряли возможность вырваться «из ада». Невозможность спастись констатировал в Telegram российский политик, экс-нардеп Верховной Рады Олег Царев.

Как сообщалось ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть 20 контрольных пунктов пропуска (КПП) с Украиной с 1 августа 2025 года.

По словам Царева, сбежавшие в Россию украинцы лично благодарили его за возможность спастись от принудительной мобилизации. «Люди вырвались из ада в последнем вагоне. Сейчас такой возможности нет», — заявил он. Как отметил Царев, такими действиями российское правительство могло решить «подчеркнуть необратимость реалий на земле».

Ранее военкор Александр Коц заявил о приносящих украинцам радость ударах российских «Гераней» по территориальным центрам комплектования (аналогам российских военкоматов).