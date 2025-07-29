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11:34, 29 июля 2025Россия

В России констатировали невозможность для украинцев вырваться из ада

Политик Царев: У украинцев нет возможности вырваться из ада из-за закрытия КПП
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Из-за закрытия контрольно-пропускных пунктов между Россией и Украиной украинцы потеряли возможность вырваться «из ада». Невозможность спастись констатировал в Telegram российский политик, экс-нардеп Верховной Рады Олег Царев.

Как сообщалось ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть 20 контрольных пунктов пропуска (КПП) с Украиной с 1 августа 2025 года.

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По словам Царева, сбежавшие в Россию украинцы лично благодарили его за возможность спастись от принудительной мобилизации. «Люди вырвались из ада в последнем вагоне. Сейчас такой возможности нет», — заявил он. Как отметил Царев, такими действиями российское правительство могло решить «подчеркнуть необратимость реалий на земле».

Ранее военкор Александр Коц заявил о приносящих украинцам радость ударах российских «Гераней» по территориальным центрам комплектования (аналогам российских военкоматов).

ЖЗЛ
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