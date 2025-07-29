В России захотели запретить работу мигрантов в такси по всей стране

Депутат Матвеев: Работу мигрантов в такси надо запретить по всей России

Запрет на работу мигрантов в такси предложили ввести по всей России. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Его слова передает «Абзац».

«Необходимо очень ответственно относиться к работе общественного транспорта, в том числе такси. Есть необходимость в том, чтобы распространить такой запрет на [всей] территории России. Прежде всего [ради] безопасности», — сказал депутат.

По словам Матвеева, запрет не коснется мигрантов, получивших российский паспорт. Кроме того, в такси смогут работать граждане Киргизии, Казахстана и Армении, поскольку с этими странами заключен Договор о Евразийском экономическом союзе, отметил он.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил приезжим работать в такси. Их рабочие места хотят передать россиянам в течение трех месяцев.

В апреле вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил добавить в приложения агрегаторов такси функцию, позволяющую пассажирам отказаться от поездки с водителем-мигрантом.