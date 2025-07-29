В России заявили о ротации передовых подразделений ВСУ у границы

На Теткинском и Глушковском направлении ВСУ провели ротацию подразделений

Передовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались провести ротацию у границы Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На Теткинском и Глушковском направлениях враг попытался провести ротацию передовых подразделений. Движение техники противника своевременно вскрыто нашей разведкой, а артиллерией и ударами FPV-дронов», — говорится в сообщении.

Российские военные, как уточняется, уничтожили бронемашину ВСУ, несколько пикапов и два украинских пункта управления беспилотниками в районе Рыжевки и Кислой Дубины.

Днем ранее, 28 июля, сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои усилия на доукомплектовании подразделений на границе с Россией у Курской области. Активных действий украинские военные на Теткинском и Глушковском направлении пока не предпринимают.