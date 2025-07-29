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08:33, 29 июля 2025Россия

В российском городе гроб обнаружили во дворе дома

78.ru: В Петербурге гроб с белой атласной обивкой обнаружили во дворе дома
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Санкт-Петербурге гроб с белой атласной обивкой обнаружили во дворе дома на улице Галерной. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, горожане заметили гроб без каких-либо надписей. Они предположили, что его используют в качестве реквизита на съемках.

Позже владельца гроба нашли. Им оказался один из местных жителей. Мужчина пояснил, что использует гроб, как кровать.

На глазах удивленных соседей петербуржец забрал свою «постель» домой.

До этого сообщалось, что в Анапе ритуальщики положили умершего в гроб голым и с пакетом на голове. Работники попытались обвинить нового санитара, который, по их версии, все перепутал.

Родные мужчины намерены пожаловаться в прокуратуру.

Еще раньше в Башкирии мужчину похоронили в чужой могиле из-за ошибки ритуальщиков.

ЖЗЛ
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