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18:13, 29 июля 2025Мир

В США описали сделку Трампа и ЕС фразой «Европа встала на колени»

Белый дом о сделке Трампа и ЕС: Европа встала на колени перед США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Европейский союз (ЕС) преклонил колени перед политикой «Америка прежде всего», заключив торговую сделку с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка в интервью Newsmax.

Советник американского лидера назвал недавний договор историческим событием. «Трудно поверить, что весь Европейский союз преклонился перед «Америкой прежде всего» и сказал: "Ладно, мы больше не будем безбилетниками. Мы не будем эксплуатировать мировую торговую систему. Ты нас поймал, президент Трамп, и мы собираемся сдаться под 15-процентный тариф"», — сказал он.

27 июля США и Европейский союз договорились о торговой сделке. По ее условиям, ЕС приобретет у США энергоносители, сумма которых составит 750 миллиардов долларов, а также инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов.

Отмечается, что европейская экономика понесет потери после заключения торговой сделки с США, даже несмотря на то, что грозившие ЕС пошлины были снижены вдвое: с 30 до 15 процентов. По прогнозам Кильского института мировой экономики, основной удар придется на Германию: падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15 процентов. А в целом в Евросоюзе этот показатель может достичь 11 процентов.

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