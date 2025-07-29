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08:28, 29 июля 2025Экономика

В Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение

У побережья Никобарских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В Юго-Восточной Азии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 21:41 понедельника, 28 июля, по московскому времени (00:11 вторника, 29 июля, по местному времени) у побережья Никобарских островов. Их эпицентр располагался в 280 километрах на северо-запад от индонезийского города Банда-Ачех, население которого составляет примерно 250 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 34 километров.

Накануне стало известно о сильном землетрясении в России, зафиксированном в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского с населением более 180 тысяч человек. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,2.

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