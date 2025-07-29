Власти сообщили о смерти саперов при разминировании беспилотника в российском регионе

Глава Сальского района Березовский сообщил о смерти разминировавших БПЛА саперов

Глава Сальского района Ростовской области Владимир Березовский сообщил о смерти двух саперов при разминировании беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пост об этом чиновник опубликовал в Telegram.

Другие подробности о произошедшем Березовский не приводит. Он обратился к местным жителям с призывом не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения и оперативно сообщать о находках в экстренные службы.

Ранее администрация Сальского района сообщила, что удару Вооруженных сил Украины подверглись локомотив и две цистерны. Кроме того, беспилотник попал в автомобиль — находившегося внутри человека спасти не удалось.

В ночь на 29 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 74 беспилотника. 22 из них уничтожены над Ростовской областью. Сообщалось о поражении дронов в Сальском, Каменском, Волгодонском, Боковском и Тарасовском районах.