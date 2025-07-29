Локомотив и две цистерны попали под удар ВСУ в российском городе

Администрация Сальска: Под удар ВСУ попали локомотив и две цистерны

Локомотив и две цистерны попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сальске Ростовской области. Об этом сообщила администрация Сальского района на своем сайте.

«Ночью Сальск был подвержен массированному удару со стороны ВСУ. Попадание в две цистерны и локомотив. Сейчас на месте работают спасатели и пожарные. На пересечении улиц Фрунзе и Островского беспилотник попал в автомобиль», — сообщила администрация, добавив, что находившийся в машине человек не выжил.

Власти Сальского района также опровергли данные о срочной эвакуации после атаки беспилотников. Они призвали жителей не поддаваться панике, не доверять непроверенным источникам информации.

Сальск в Ростовской области был атакован ВСУ в ночь на 29 июля. Под удар дрона-камикадзе там попал пассажирский поезд, в котором оказалось повреждено остекление. После атаки на железнодорожной станции начался мощный пожар, его сняли на видео.

Всего ночью над Ростовской областью сбили 22 беспилотника. Помимо Сальского района, системы ПВО сработали над Каменским, Волгодонским, Боковским и Тарасовским районами.