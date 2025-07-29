Врач призвал отказаться от использования ватных палочек для чистки ушей

Врач Фармер: Использование ватных палочек чревато разрывом барабанной перепонки

Врач Тони Фармер заявил, что для чистки ушей лучше отказаться от использования ватных палочек. Такое предупреждение он сделал в беседе с изданием Infobae.

«Ватными палочками вы проталкиваете ушную серу внутрь, что чревато закупоркой слухового прохода, болью и даже разрывом барабанной перепонки», — предупредил Фармер.

Врач Брюс Стюарт добавил, что сера является естественным защитником ушей. Если слуховые проходы чистить слишком часто, повышается риск сухости кожи ушей, раздражения и экземы. Специалист призвал отказаться от ватных палочек и использовать влажные салфетки для очистки только наружной поверхности ушей.

Ранее отоларинголог Антон Ризаев заявил, что не надо использовать сосудосуживающие капли на протяжении долгого времени. В противном случае, по его словам, у человека сформируется зависимость.