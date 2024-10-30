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17:28, 30 октября 2024Забота о себе

Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа

Отоларинголог Ризаев: зависимость от капель для носа может вызвать менингит

Фото: Sven Simon / Globallookpress.com

Частое или продолжительное применение сосудосуживающих капель ведет к зависимости, которая способна спровоцировать гайморит и даже менингит. Об этом предупредил врач-отоларинголог Антон Ризаев в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист подчеркнул, что неправильное применение капель для носа ведет к тому что насморк усиливается и становится хроническим. «Это происходит потому, что при постоянном воздействии на слизистую надпочечники снижают выработку адреналина, а с течением времени его подача к слизистой носа прекращается вовсе», — объяснил Ризаев.

Врач отметил, что у пациентов с зависимостью от назальных капель, помимо хронического отека слизистой, появляются и другие серьезные последствия. В частности, ухудшается отток слизи из пазух, что может вызвать инфекционные заболевания, такие как гайморит и менингит.

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Ризаев отметил, что при развитии зависимости не стоит резко отказываться от сосудосуживающих капель. Он порекомендовал обратиться к врачу, чтобы подобрать другой препарат с более мягким действием. «По согласованию с врачом можно попробовать перейти на препарат с фенилэфрином, который тоже облегчает дыхание, но действует мягче и на более короткий срок», — посоветовал отоларинголог.

Кроме того, во время отвыкания от лекарств он призвал пользоваться увлажняющими средствами для носа, промывать нос солевыми спреями. Также важно обеспечить в помещениях комфортную для слизистых температуру. По словам Ризаева, она составляет 20-22 градуса при влажности 50-60 процентов.

Ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал способы вылечить насморк без лекарств, вызывающих зависимость. Он посоветовал промывать нос и парить ноги.

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      Екатерина Улитина
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