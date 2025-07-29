ВСУ атаковали электроподстанцию в российском регионе

Ростовский губернатор Слюсарь: Из-за атаки ВСУ повреждена электроподстанция

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали электроподстанцию в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано 6 человек и 2 единицы техники», — сообщил Слюсарь. По его информации, никто не пострадал.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на вторник, 29 июля. В результате на железнодорожной станции в Сальске произошел пожар, его сняли на видео. Жертвой атаки ВСУ стал один человек.

Над Ростовской областью за ночь, по данным Минобороны, сбили 22 дрона. За ночь всего перехватили 74 беспилотника, большую часть из которых сбили над Брянской областью.