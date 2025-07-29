ВСУ перебросили подразделение дроноводов «Птицы Мадьяра» в Запорожскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в спешке перебросили на линию боевого соприкосновения в Степногорск Запорожской области часть элитного подразделения операторов дронов «Птицы Мадьяра». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Противник, видя, как неутешительно для него развивается ситуация, в спешке для удержания Степногорска перебросил на запорожскую линию фронта часть элитного подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра"», — сказал он.

Ранее российская армия взяла под контроль село Темировка Запорожской области. Кроме того, Минобороны России отчиталось, что бойцы формирований группировки войск «Центр» установили контроль в Новоукраинке Донецкой народной республики.

До этого ВСУ начали отступать в Запорожской области. Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Рэйз рассказал, что в результате российского контрнаступления подразделения ВСУ вынуждены отступить на свои старые позиции, уже вскрытые дронами ВС России.

