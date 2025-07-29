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19:51, 29 июля 2025Наука и техника

Microsoft нашла уязвимость в нейросети Apple

Microsoft: Уязвимость в нейросети Apple позволила похищать данные пользователей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sdx15 / Shutterstock / Fotodom

Специалисты корпорации Microsoft рассказали об уязвимости в системе безопасности искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. Об этом компания рассказала в своем блоге.

Ошибка безопасности была найдена в macOS — операционной системе (ОС) для компьютеров Apple. Она была связана с ИИ-сервисом Apple и функцией Spotlight, предназначенной для быстрого поиска файлов на устройстве. Инженеры Microsoft отметили, что уязвимость CVE-2025-31199 позволяет обходить механизмы прозрачности, согласия и контроля (TCC).

Также с помощью уязвимости хакеры теоретически могут получить доступ к папке «Загрузки» на компьютере жертвы и кэшированной информации, сохраненной на основе запросов пользователя к нейросети. Из этого массива данных можно выгрузить информацию о местоположении, историю поиска и многое другое.

Специалисты Microsoft отметили, что факт подключения гаджетов Apple к сети iCloud может сыграть на руку хакерам. «Злоумышленник, имеющий доступ к устройству macOS пользователя, может также воспользоваться уязвимостью для получения удаленной информации о других устройствах», — пояснили эксперты.

Microsoft сообщила о проблеме в Apple. В корпорации Тима Кука заявили, что исправили уязвимость в обновлении macOS Sequoia 15.4.

Ранее специалисты Canalys заявили, что Huawei оказалась лидером китайского рынка смартфонов во втором квартале 2025 года. Apple заняла пятое место.

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