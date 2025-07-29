Жена Диброва опровергла слухи о разводе

Жена ведущего Диброва Полина опровергла новости о разводе с супругом

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опровергла слухи о разводе. Ее комментарий приводит Super.ru в Telegram.

«Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет», — сообщила супруга телеведущего.

Ранее издание KP.RU со ссылкой на друга семьи Дибровых сообщило, что ведущий разводится с женой после 16 лет брака. Собеседник издания заявил, что одной из причин могла стать разница в возрасте супругов. Он также добавил, что у Полины Дибровой своя личная и профессиональная жизнь.

До этого сообщалось, что Дибров начал вести прямые трансляции на Twich. Отмечалось, что за один из стримов он заработал 30 тысяч рублей.

Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009-м году. Ведущий старше жены на 30 лет. В браке у них родилось трое детей.