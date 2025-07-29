Живущий в России европеец рассказал о русских подарках для семьи

Живущий в России голландец Махил Снейп рассказал, какие русские подарки привез семье в Амстердам. Своей историей он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Европеец признался, что в подарок матери он взял иван-чай, а отцу — теплые шерстяные носки с Кавказа и плитку горького российского шоколада. Кроме того, Снейп привез родителям банку малинового варенья от русской тещи и сбитень.

Голландец также отметил, что братьям, любящим готовить, он подарил кавказские специи и деревянную подставку для горячей кастрюли, а младшей сестре — конфеты с халвой, которые она пробовала, когда приезжала в Россию. Племянникам автор публикации купил на Кавказе и Урале фигурки мамонта и тигра из камней.

«Друзьям я выбрал рискованные подарки — варенье из огурцов из Суздаля и соленый чай из Калмыкии. И продукты, которые читатели советовали: мед липовый и мед с лимоном, куркумой и имбирем. Еще купил несколько упаковок клюквы в сахаре. Когда я был в Республике Коми, мне очень понравилось», — добавил Снейп.

Ранее этот же блогер назвал запретный вопрос для русских женщин. По словам голландца, у них нельзя узнавать возраст.