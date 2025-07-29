Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:30, 29 июля 2025Моя страна

Живущий в России европеец рассказал о русских подарках для семьи

Алина Черненко

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Живущий в России голландец Махил Снейп рассказал, какие русские подарки привез семье в Амстердам. Своей историей он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Европеец признался, что в подарок матери он взял иван-чай, а отцу — теплые шерстяные носки с Кавказа и плитку горького российского шоколада. Кроме того, Снейп привез родителям банку малинового варенья от русской тещи и сбитень.

Материалы по теме:
Как приготовить сбитень в домашних условиях: лучшие рецепты старинного русского напитка
Как приготовить сбитень в домашних условиях:лучшие рецепты старинного русского напитка
23 декабря 2024
«Русские салаты — за пределами добра и зла» Немец пожил в России, нашел русскую бабушку и узнал о русском авосе. Что его поразило?
«Русские салаты — за пределами добра и зла»Немец пожил в России, нашел русскую бабушку и узнал о русском авосе. Что его поразило?
21 января 2025

Голландец также отметил, что братьям, любящим готовить, он подарил кавказские специи и деревянную подставку для горячей кастрюли, а младшей сестре — конфеты с халвой, которые она пробовала, когда приезжала в Россию. Племянникам автор публикации купил на Кавказе и Урале фигурки мамонта и тигра из камней.

«Друзьям я выбрал рискованные подарки — варенье из огурцов из Суздаля и соленый чай из Калмыкии. И продукты, которые читатели советовали: мед липовый и мед с лимоном, куркумой и имбирем. Еще купил несколько упаковок клюквы в сахаре. Когда я был в Республике Коми, мне очень понравилось», — добавил Снейп.

Ранее этот же блогер назвал запретный вопрос для русских женщин. По словам голландца, у них нельзя узнавать возраст.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это колоссальные ресурсы». В США предложили купить у России большую территорию на Дальнем Востоке. Что об этом известно?

    На Дальнем Востоке захотели возродить круизный туризм

    Великобритания собралась признать Палестину

    Появилось новое видео с места обрушения здания в российском городе

    В Чернигове прогремел взрыв

    Россияне стали чаще жаловаться на банки

    Ксения Собчак снялась в прозрачном костюме

    Мародерский рейд на сгоревший алкомаркет в столице региона России сняли на видео

    Зеленский поблагодарил Данию за поддержку закона о НАБУ

    Разработан метод раннего предсказания появления кариеса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости