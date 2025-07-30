5 смартфонов Google Pixel загорелись из-за проблем с аккумулятором

Уже пять владельцев смартфонов Google Pixel пожаловались на то, что их устройства сгорели. Об этом сообщает издание Android Authority.

26 июля пользователь Reddit под ником footymanageraddict заявил, что проснулся от шума и неприятного запаха. Причиной был его телефон Google Pixel 6a, который загорелся во время зарядки. Пожар удалось потушить своими силами, но пользователь несколько часов чувствовал недомогание и головную боль. «Пожар уже начался, и мне удалось бросить телефон на кафельный пол, потянув его за шнур. Смартфон лежал на тумбочке менее чем в 40 сантиметрах от моей головы», — признался автор.

Журналисты издания подсчитали, что история footymanageraddict — 5-й за последние 12 месяцев известный случай возгорания Google Pixel. По их словам, смартфоны Google начали гореть по всему миру из-за проблем с батареей. В начале лета Google выпустила обновление с функцией Battery Performance Program, которая контролирует температуру аккумулятора. Однако в 4 из 5 случаев возгорания обновление было установлено на устройстве.

«Последний инцидент свидетельствует о том, что обновление недостаточно эффективно и Google необходимо провести обязательную замену аккумулятора или отзыв смартфонов», — заявили специалисты Android Authority. Они обратились за комментарием к производителю гаджетов, но не получили оперативного ответа.

В июне корпорация Google пообещала скорый релиз стабильной версии Android 16. Первыми операционную систему (ОС) получили устройства серии Google Pixel.