Двухметрового предвестника катаклизмов впервые заметили в необычном месте

У Шри-Ланки впервые поймали редкую рыбу, считающуюся предвестником катаклизмов

Рыба длиной 2,58 метра, пойманная у берегов Шри-Ланки, оказалась сельдяным королем. Об этом сообщает издание Miami Herald.

В 2021 году редчайшая глубоководная рыба, которую считают предвестником катаклизмов, запуталась в сетях, поставленных на тунца. Сельдяные короли почти не встречаются в Индийском океане, поэтому необычный экземпляр заинтересовал биологов.

После тщательного анализа специалисты подтвердили, что это действительно сельдяной король, относящийся к виду Regalecus russellii. Такую рыбу заметили в водах Шри-Ланки впервые. Более того, зарегистрировано всего два случая, когда Regalecus russellii ловили в Индийском океане. Что привело представителя этого вида в столь необычное место, остается неизвестным.

Результаты исследования опубликованы в свежем выпуске научного журнала Acta Ichthyologica Et Piscatoria.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть неподтвержденные сообщения об особях длиной до 15 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине более 900 метров.

Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи страны вынесло около двух десятков сельдяных королей. Их видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей на поверхности не подтверждена учеными.

В марте 2025 года сельдяного короля уже видели у берегов Южной Новой Калифорнии. Тогда его заметил американский турист.