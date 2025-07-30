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12:15, 30 июля 2025Россия

Генерал-лейтенант рассказал об изменении в поведении ВСУ у границ российского региона

Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы с Белгородской областью
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Вооруженные силы Украины практически прекратили попытки контратак у границ с Белгородской областью. Об изменении в поведении противника рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.

По его словам, ситуация в зоне ответственности «Ахмата» на границе с Белгородской областью и на ее стыке с Курской стабилизировалась. «Если противник раньше пытался продавиться на этом участке, сейчас он полностью перестал предпринимать эти попытки, потому что понес очень большие потери и не смог абсолютно сделать никакого продвижения», — сказал он.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ всеми силами пытаются остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум. Он подчеркнул, что украинские войска круглосуточно пытаются выбить Вооруженные силы России на данном участке.

До этого стало известно, что передовые подразделения ВСУ попытались провести ротацию у границы Курской области. Однако движение противника вскрыли бойцы подразделений группировки «Север».

ЖЗЛ
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