Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы с Белгородской областью

Вооруженные силы Украины практически прекратили попытки контратак у границ с Белгородской областью. Об изменении в поведении противника рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.

По его словам, ситуация в зоне ответственности «Ахмата» на границе с Белгородской областью и на ее стыке с Курской стабилизировалась. «Если противник раньше пытался продавиться на этом участке, сейчас он полностью перестал предпринимать эти попытки, потому что понес очень большие потери и не смог абсолютно сделать никакого продвижения», — сказал он.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ всеми силами пытаются остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум. Он подчеркнул, что украинские войска круглосуточно пытаются выбить Вооруженные силы России на данном участке.

До этого стало известно, что передовые подразделения ВСУ попытались провести ротацию у границы Курской области. Однако движение противника вскрыли бойцы подразделений группировки «Север».