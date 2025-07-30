Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:02, 30 июля 2025Бывший СССР

Главком ВСУ захотел готовить украинских военных под землей

Сырский поручил перевести обучение бойцов ВСУ под землю после удара по полигону
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил максимально перевести обучение украинских военных под землю. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Учебный процесс [бойцов ВСУ] должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно!» — заявил главком армии Украины.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ под Киевом. Для атаки на полигон был применен оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Уточняется, что учебный центр ВСУ располагался в Черниговской области. Вооруженные силы Украины потеряли около 200 военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США выступили с жестким обращением к России

    В европейской стране в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев

    Жительница Камчатки рассказала о землетрясении

    Поклонская высказалась о «разрушении» Украины из-за курса на евроинтеграцию

    Трамп назвал БРИКС антиамериканским

    Главком ВСУ признал риск ударов дронов и ракет по всей территории Украины

    Кипр одобрил перерегистрацию Ozon в России

    Главком ВСУ захотел готовить украинских военных под землей

    Появилось видео с места обрушения многоэтажного дома в столице российского региона

    ООН предложила России помощь после землетрясения на Камчатке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости