Главком ВСУ захотел готовить украинских военных под землей

Сырский поручил перевести обучение бойцов ВСУ под землю после удара по полигону

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил максимально перевести обучение украинских военных под землю. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Учебный процесс [бойцов ВСУ] должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно!» — заявил главком армии Украины.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ под Киевом. Для атаки на полигон был применен оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Уточняется, что учебный центр ВСУ располагался в Черниговской области. Вооруженные силы Украины потеряли около 200 военнослужащих.