Главком ВСУ захотел готовить украинских военных под землей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил максимально перевести обучение украинских военных под землю. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».
«Учебный процесс [бойцов ВСУ] должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно!» — заявил главком армии Украины.
Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ под Киевом. Для атаки на полигон был применен оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
Уточняется, что учебный центр ВСУ располагался в Черниговской области. Вооруженные силы Украины потеряли около 200 военнослужащих.