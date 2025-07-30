Россия ударила по лагерю ВСУ «Искандером». Потери составили до 200 бойцов. Прилет ракеты по месту дислокации попал на видео

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 200 военнослужащих после удара «Искандера»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по учебному полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это подтвердили представители Сухопутных войск страны.

Позже российское Минобороны привело подробности об атаке. Так, мощный удар был нанесен при помощи «Искандера». Удары ракетами с кассетными и фугасными боевыми частями достигли цели и нанесли серьезное поражение противнику, отчитались в оборонном ведомстве.

Потери ВСУ составили до 200 солдат

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли около 200 военнослужащих ликвидированными и ранеными.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Как пишет «Изнанка», на месте удара был развернут лагерь боевой подготовки батальонной тактической группы 169 учебного центра Сухопутных войск стратегического резерва ВСУ. Российская армия направила туда две ракеты «Искандера» сразу, как только местоположение лагеря было рассекречено.

Прилет ракет по месту дислокации попал на видео, опубликованное Минобороны. Как видно на кадрах, одна из ракет была с кассетной боеголовкой.

На Украине начали расследование

Как пишет «Страна.ua», в Сухопутных войсках ВСУ не привели подробности о местоположении лагеря, однако ранее мониторинговые паблики писали о вечернем ракетном ударе по полигону в Черниговской области. Там также привели свои данные касательно пострадавших. Так, сообщается о смерти трех солдат и ранении 18 военнослужащих.

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Чтобы выяснить причины утраты личного состава на Украине создали специальную комиссию во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ. Назначено служебное расследование. В случае, если окажется, что к потере солдат привели действия или бездействие должностных лиц, виновные понесут наказание.