Появились данные разведки о последствиях мощного удара «Искандера» по лагерю ВСУ

Появились данные разведки о последствиях мощного удара российского «Искандера» по лагерю Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию опубликовало Министерство обороны России в Telegram.
Сообщается, что последовательные удары ракетами с кассетными и фугасными боевыми частями достигли цели и нанесли серьезное поражение ВСУ. По информации разведки, потери украинских подразделений составили не менее 200 бойцов.
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Известно, что удар был нанесен по пункту дислокации батальонной тактической группы 169 учебного центра Сухопутных войск стратегического резерва ВСУ. Лагерь находился близ поселка Гончаровское Черниговской области.
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