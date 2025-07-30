Появились данные разведки о последствиях мощного удара «Искандера» по лагерю ВСУ

МО России: ВСУ по данным разведки после удара «Искандера» потеряли до 200 бойцов

Появились данные разведки о последствиях мощного удара российского «Искандера» по лагерю Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

Сообщается, что последовательные удары ракетами с кассетными и фугасными боевыми частями достигли цели и нанесли серьезное поражение ВСУ. По информации разведки, потери украинских подразделений составили не менее 200 бойцов.

Известно, что удар был нанесен по пункту дислокации батальонной тактической группы 169 учебного центра Сухопутных войск стратегического резерва ВСУ. Лагерь находился близ поселка Гончаровское Черниговской области.

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