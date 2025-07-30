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10:32, 30 июля 2025Россия

Появились данные разведки о последствиях мощного удара «Искандера» по лагерю ВСУ

МО России: ВСУ по данным разведки после удара «Искандера» потеряли до 200 бойцов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Появились данные разведки о последствиях мощного удара российского «Искандера» по лагерю Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

Сообщается, что последовательные удары ракетами с кассетными и фугасными боевыми частями достигли цели и нанесли серьезное поражение ВСУ. По информации разведки, потери украинских подразделений составили не менее 200 бойцов.

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Известно, что удар был нанесен по пункту дислокации батальонной тактической группы 169 учебного центра Сухопутных войск стратегического резерва ВСУ. Лагерь находился близ поселка Гончаровское Черниговской области.

Ранее в России оценили шансы на окончание специальной военной операции со сменой президента Украины.

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