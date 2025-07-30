Гуф оказался недоволен весом своей невесты

Невеста Гуфа Разият Салахова заявила, что рэпер недоволен ее маленьким весом

Невеста российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Разият Салахова заявила, что рэпер недоволен ее маленьким весом. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

27-летняя избранница 45-летнего музыканта предстала на размещенном кадре, стоя рядом с букетом цветов. Она позировала в белом кроп-топе без рукавов и мини-юбке в полоску.

При этом девушка отметила, что приобрела одежду размера S, которая оказалась ей велика. «Алексей недоволен моим весом, нужно поправляться», — указала в подписи Салахова.

В октябре 2024 года Разият Салахова рассказала, что страдала нервной анорексией пять лет.