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17:16, 30 июля 2025Ценности

Гуф оказался недоволен весом своей невесты

Невеста Гуфа Разият Салахова заявила, что рэпер недоволен ее маленьким весом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Невеста российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Разият Салахова заявила, что рэпер недоволен ее маленьким весом. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

27-летняя избранница 45-летнего музыканта предстала на размещенном кадре, стоя рядом с букетом цветов. Она позировала в белом кроп-топе без рукавов и мини-юбке в полоску.

При этом девушка отметила, что приобрела одежду размера S, которая оказалась ей велика. «Алексей недоволен моим весом, нужно поправляться», — указала в подписи Салахова.

В октябре 2024 года Разият Салахова рассказала, что страдала нервной анорексией пять лет.

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