Все iPhone призвали срочно обновить

Корпорация Apple выпустила iOS 18.6 и призвала пользователей iPhone срочно обновить свои устройства. Об этом сообщает издание Daily Express.
По словам опрошенного таблоидом специалиста по безопасности компании Jamf Джоша Штейна, апдейт обязателен к установке. По его подсчетам, обновление включает в себя исправление более 20 ошибок и уязвимостей. «Учитывая, что это обновление небольшое и в основном направлено на улучшение безопасности, мы рекомендуем пользователям обновиться как можно скорее», — заметил Штейн.
Новая версия прошивки доступна для всех смартфонов Apple, начиная с iPhone Xr, Xs и Xs Max, которые вышли в 2018 году. Журналисты заметили, что iOS 18.6 не приносит никаких новых функций. По их словам, это нормально — эта версия операционной системы (ОС) находится на завершающем этапе своего жизненного цикла, в сентябре ее сменит iOS 26.
Джош Штейн отметил, что в обновлении исправили ошибки WebKit, которые в том числе могли быть использованы для слива конфиденциальных данных владельцев iPhone. Также были устранены неполадки в работе фреймворков Apple CoreAudio и CoreMedia. «Положительная новость от Apple заключается в том, что ни одна из этих уязвимостей не была использована в реальных условиях», — заключил эксперт.
В конце июля специалисты корпорации Microsoft рассказали об уязвимости в системе безопасности искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. Apple уже выпустила исправляющее ошибку обновление.