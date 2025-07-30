Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:37, 30 июля 2025Наука и техника

Все iPhone призвали срочно обновить

Apple выпустила iOS 18.6 и призвала обновить все iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Корпорация Apple выпустила iOS 18.6 и призвала пользователей iPhone срочно обновить свои устройства. Об этом сообщает издание Daily Express.

По словам опрошенного таблоидом специалиста по безопасности компании Jamf Джоша Штейна, апдейт обязателен к установке. По его подсчетам, обновление включает в себя исправление более 20 ошибок и уязвимостей. «Учитывая, что это обновление небольшое и в основном направлено на улучшение безопасности, мы рекомендуем пользователям обновиться как можно скорее», — заметил Штейн.

Новая версия прошивки доступна для всех смартфонов Apple, начиная с iPhone Xr, Xs и Xs Max, которые вышли в 2018 году. Журналисты заметили, что iOS 18.6 не приносит никаких новых функций. По их словам, это нормально — эта версия операционной системы (ОС) находится на завершающем этапе своего жизненного цикла, в сентябре ее сменит iOS 26.

Джош Штейн отметил, что в обновлении исправили ошибки WebKit, которые в том числе могли быть использованы для слива конфиденциальных данных владельцев iPhone. Также были устранены неполадки в работе фреймворков Apple CoreAudio и CoreMedia. «Положительная новость от Apple заключается в том, что ни одна из этих уязвимостей не была использована в реальных условиях», — заключил эксперт.

В конце июля специалисты корпорации Microsoft рассказали об уязвимости в системе безопасности искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. Apple уже выпустила исправляющее ошибку обновление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть большие шансы». Конфликт на Украине могут приостановить в ближайшее время. Что известно?

    Российская продавщица подралась с зумером и попала на видео

    Страна НАТО решила закупить тысячи единиц бронетехники

    В России ответили на ультиматум Трампа о десятидневном отсчете

    Пепелище на месте сгоревших цыганских домов в российском регионе сняли на видео

    Популярная российская блогерша рассказала о похудении на 30 килограммов за полгода

    Москвичей предупредили о жаре

    Министр сельского хозяйства рассказала о самообеспеченности России яблоками

    Врачей из Калининграда признали виновными в убийстве младенца. Как желание улучшить статистику толкнуло их на преступление?

    Путин проведет переговоры с иностранным лидером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости