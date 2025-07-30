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10:47, 30 июля 2025Наука и техника

Стоимость первого складного iPhone подтвердили

JPMorgan: Складной iPhone будет стоить $2000, он выйдет в сентябре 2026 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Аналитики JPMorgan рассказали, что корпорация Apple будет готова представить свой первый складной смартфон через год. Об этом сообщает издание MacRumors.

Специалисты JPMorgan заявили, что внимание инвесторов Apple переключилось на 2026 год, так как запланированная на ближайшую осень серия iPhone 17 не предложит существенных улучшений пользователю. Также в 2026-м Apple представит свой первый складной телефон.

Аналитики подтвердили сообщения других инсайдеров — в частности, отчет обозревателя Bloomberg Марк Гурмана. Они рассказали, что складной смартфон выйдет одновременно с устройствами серии iPhone 18. Стоимость нового гаджета составит не менее 2000 долларов, или около 163 тысяч рублей. Судя по всему, во столько оценят стартовую версию аппарата.

В аналитической записке JPMorgan говорится, что продажи складных iPhone начнутся с нескольких десятков миллионов штук в 2027 году. В 2028 году фирма должна реализовать 45 миллионов устройств. Складной гаджет будет иметь основной 7,8-дюймовый дисплей и дополнительный 5,5-дюймовый экран.

В конце июля аналитики TrendForce предсказали бум продаж складных смартфонов. Одной из причин высокой заинтересованности потребителей в складных телефонах называют выпуск iPhone с гибким дисплеем.

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