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10:40, 30 июля 2025Спорт

ISU пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов

ISU пожаловался на миллионные убытки из-за отстранения российских фигуристов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Международный союз конькобежцев (ISU) пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов от соревнований под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

В финансовом отчете за 2024 год указывается, что операционные убытки составили 8,5 миллиона франков (9,1 миллиона евро) — это на 5,9 миллиона франков (6,3 миллиона евро) больше, чем в 2023 году. «Важный рынок остается закрытым, а уровень конкуренции снижается из-за отсутствия ряда элитных спортсменов», — отметили в организации.

В ISU также констатировали падение прибыли от коммерческой деятельности. Это также связали с отсутствием российских спортсменов.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

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