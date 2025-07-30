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21:26, 30 июля 2025Россия

Жительница Камчатки рассказала о землетрясении

Жительница Петропавловска Коваленко рассказала о землетрясении на Камчатке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Жительница Петропавловска-Камчатского Лилия Коваленко рассказала, что землетрясения на Камчатке испугалась даже собака, а многие жители выбегали на улицу «кто в чем был». Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что во время земных толчков их частный дом «ходил ходуном», а со стен упали декоративные тарелки. Знакомые очевидицы рассказали, что в их многоэтажке падали кастрюли, чашки, книги, в подъезде сыпалась штукатурка.

По ее словам, несколько знакомых попросились в гости, так как живут в многоэтажном доме, некоторые уехали за город. «Когда стало понятно, что в одном из детских садов еще и стена обрушилась, все, конечно, высыпали на улицу, поехали забирать детей», — уточнила она.

О сейсмотолчках на Камчатке стало известно в ночь на 30 июля. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года. После этого в Северо-Курильске Сахалинской области прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была также объявлена угроза цунами. Новое мощное землетрясение произошло в Тихом океане в 198 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда толчков достигала 6,2 по шкале Рихтера.

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