Климатолог предрек отсутствие жестких зим в России в ближайшие столетия

Климатолог Клименко: В ближайшие столетия жестких зим в России не предвидится

В ближайшие столетия жестких зим в России не предвидится. Об этом заявил климатолог и академик РАН Владимир Клименко в разговоре с aif.ru.

«Каждый год не очень квалифицированные люди пугают сильными морозами. Жестких зим не будет очень долго. Я предполагаю, еще сотни лет. А в Москве мы никогда в жизни не увидим продолжительного 30-градусного холода», — предрек специалист. По его словам, будущая зима в столице будет аномально теплой. Клименко отметил, что, несмотря на достаточное количество снега, стоит ожидать большого числа оттепелей. Значительная часть осадков выпадет в виде дождя и мокрого снега, добавил Клименко.

Ранее сейсмолог Александр Морозов заявил, что глобальное потепление не приведет к росту числа сильных землетрясений в будущем. Он объяснил, что изменение климата не влияет на механизм возникновения мощнейших подземных толчков.