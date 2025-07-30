Вероятность роста сильнейших землетрясений на фоне изменения климата оценили

Сейсмолог Морозов: Изменение климата не вызовет рост числа сильных землетрясений

Изменение климата не приведет к росту числа мощнейших землетрясений в будущем. Вероятность этого оценил ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор технических наук Алексей Морозов в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалиста, чем амплитуда подземных толчков больше, тем реже они происходят. Сильнейшие землетрясения, подобные тому, которое было зафиксировано на Камчатке минувшей ночью, могут случаться раз в десятилетия или даже столетия. При этом, уточнил Морозов, в будущем на фоне глобального потепления их не станет больше, поскольку изменение климата не влияет на механизм возникновения мощнейших подземных толчков. «Подобные землетрясения возможны в будущем, но через длительные периоды времени, и климатические факторы не могут инициировать подобные землетрясения и тем более не являются их причиной», — добавил сейсмолог.

Морозов объяснил, что это связано с тем, что тектонические процессы происходят в литосфере и мантии на глубине десятков километров, где давление и температура значительно выше по сравнению с климатическими воздействиями на поверхности планеты. Между тем некоторые косвенные эффекты, например, таяние ледников, увеличение количества осадков и повышение уровня океана, могут вызывать легкие землетрясения в регионах с высоким напряжением в коре — особенно в тех, которые подверглись историческому оледенению, заключил он.

Ранее Морозов перечислил два самых опасных российских региона для жизни с точки зрения сейсмоактивности.

Подземные толчки на Камчатке с дальнейшим возникновением цунами произошли в ночь на 30 июля. Землетрясение магнитудой 8,7 признали сильнейшим с 1952 года.