«Лента.ру»: Жители Камчатки развернули во дворах палатки после землетрясения

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Став сильнейшим за более чем 70 лет, оно вызвало четыре волны цунами, их высота достигала шести метров. После главного землетрясения было зафиксировано еще около 30 заметных подземных толчков, они будут продолжаться еще не меньше месяца. Пока известно о четырех пострадавших, серьезных разрушений нет. «Лента.ру» выяснила, что пришлось пережить местным жителям.

Что произошло?

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение.

Ему присвоили магнитуду 8,7.

Землетрясение оказалось самым мощным для региона с 1952 года.

После землетрясения начал развиваться сильный афтершоковый процесс.

Ощутимые толчки будут продолжаться еще не менее месяца.

Из-за землетрясения возникло цунами, которое обрушилось на Курильские острова.

В Северо-Курильском районе зафиксированы четыре волны.

В Северо-Курильске был затоплен порт, а также рыбопромышленное предприятие «Алаид».

В районе введен режим ЧС.

О режиме ЧС сообщил и мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев.

Угрозу цунами объявили в других странах.

В Японии власти предупредили об образовании цунами высотой до трех метров на Тихоокеанском побережье.

Жителям населенных пунктов от префектуры Хоккайдо до префектуры Вакаяма рекомендовали эвакуироваться.

Метеорологическое управление Тайваня также объявило угрозу цунами.

Власти Калифорнии в США сообщили, что первые волны цунами стали достигать побережья штата.

Предупреждение о возможном цунами появилось и в Канаде.

Жители Камчатки рассказали о пережитом ужасе во время землетрясения

Одна из жительниц Петропавловска-Камчатского призналась, что испытала от увиденного настоящий ужас. «Все вокруг ходило ходуном, включая асфальт под ногами. Это продолжалось минут 15», — вспоминает женщина.

Некоторые люди возле меня кричали в панике, кто-то даже плакал и молился жительница Петропавловска-Камчатского

Даже в звоне раскачавшихся от землетрясения колоколов в храме увидели дурное предзнаменование. Некоторые во время подземных толчков почувствовали себя плохо. Люди жаловались на скачки давления, аритмию и приступы эпилепсии.

Одну женщину землетрясение застало в душе. Времени на сбор вещей и документов у нее не было — забрав собаку, она выбежала из дома прямо в полотенце. Другой горожанин в разгар землетрясения решил выбраться из квартиры через окно. Его экстренно доставили в больницу.

Последствия землетрясения в одной из квартир жилого дома в Северо-Курильске Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Массовой паники не было, люди сохраняли спокойствие и точно знали, что им нужно делать. Кто-то и вовсе назвал подобные природные катаклизмы для края привычными. «Было ощущение, что это нормальное явление на Камчатке», — поделилась с РБК одна из жительниц Петропавловска-Камчатского. Женщина недавно переехала сюда из Приморья, поэтому не сразу поняла, что происходит, но оставалась спокойна. «Находились дома, делаем ремонт (...) Если честно, не сразу поняли, в чем дело. Люстра закачалась, и было ощущение, что я падаю. Дочь 11 лет была рядом, даже не испугалась», — прокомментировала она.

Местных радиоведущих землетрясение застало в разгар прямого эфира. Только после распоряжения продюсеров журналисты вместе с гостьей эфира покинули студию. Повода для перерыва в работе не увидела и парикмахер. Девушка закончила стричь клиентку на улице.

Дорогие друзья, напомню, что живем мы на Камчатке! ведущая радиостанции «Радио Камчатка»

А врачей онкологической больницы толчки застали в разгар операции. Прерывать ее врачи отказались: пациентку зафиксировали на столе, анестезиолог держал аппаратуру. Операция была успешно завершена. Глава Камчатки пообещал представить врачей к государственным наградам, но сами медики свой поступок героическим не считают.

Появилась первая информация о разрушениях после землетрясения

Мебель и вещи в квартирах камчатцев дрожали, лязгала и билась посуда. «Дома попадало все, мы готовили яичницу, даже яичница упала», — поделилась жительница Сахалина. Собственные дома камчатцев и сахалинцев стали представлять для них опасность. Несколько жителей уже обратились к врачам с травмами. Помимо качающихся шкафов и разбивающихся горшков, стены в зданиях пошли трещинами.

В Северо-Курильске из-за землетрясения с крыш домов посыпались печные трубы. По подсчетам губернатора, по всему городу разрушилось порядка 90 процентов дымоходов.

Мы боимся домой заходить жительница Сахалинской области

Поступает информация и о разрушениях. Так, в Петропавловске-Камчатском рухнула стена одного из детских садов. В момент обвала детей в здании не было — сад должен был открыться только 1 августа. Как рассказала сотрудница учреждения, постройка 1979 года была признана нуждающейся в капремонте.

Частично обрушился потолок в аэропорту Елизово — несмотря на сейсмотолчки, воздушная гавань продолжала принимать рейсы. Уложенные сверху плитки падали камчатцам на головы. Потолок посыпался также в одной из региональных больниц. «Все хорошо! Будет, что вспомнить!» — призывала к спокойствию одна из пациенток.

в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения развалились печные трубы Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

Из-за подземных толчков припаркованные машины колыхались на дорогах, будто «танцуя». Из-за прибывающей воды одна машина оказалась в ловушке. Водителю пришлось взобраться на крышу авто, со всех сторон окруженного водой.

Жители Камчатки стали ставить палатки на улицах

В страхе перед собственным жилищем они развернули палатки у дома. «Мы еще от дома и деревьев подальше, конечно, заякорились», — пишут горожане в соцсетях. Петропавловцы ставят палатки в районе Авангарда и Парка Победы. Некоторые собираются ночевать в гаражах.

Вскоре после первых сотрясений горожане эвакуировались на дачи. На выезде из Петропавловска-Камчатского образовались заторы. «Где-то в течение часа после землетрясения город погряз в пробке от желающих уехать», — отметила собеседница «Газеты.Ru». В пробках стоят как легковушки, так и грузовики. «Все выстояло, никаких повреждений, но мы собрали все самое важное и будем пока на даче. Мне страшно и за себя, и за семью... Тут как-то спокойнее», — рассказала другая горожанка.