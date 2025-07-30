Сейсмолог назвал два самых опасных для жизни российских региона

Сейсмолог Морозов: Камчатка и Сахалин наиболее подвержены землетрясениям в РФ

Наиболее сейсмоопасными регионами России являются Камчатский край и Сахалинская область. Соответствующие локации назвал ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор технических наук Алексей Морозов в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалиста, немногие регионы страны подвержены риску землетрясений, которые способны вызвать цунами. «Такие события возможны только у морских побережий, и при этом — в зонах, где есть активная субдукция или крупные тектонические разломы. Прежде всего, это Камчатка и Курильские острова, а также Сахалин (южная часть и остров Итуруп)», — поделился информацией сейсмолог.

Морозов также подчеркнул, что Камчатский регион, где ранее произошло землетрясение, относится к самым сейсмически активным во всем мире. «В этой зоне происходит столкновение океанической Тихоокеанской плиты с Охотской континентальной плитой. Океаническая плита погружается под континентальную. Именно в таких зонах происходят наиболее мощные и глубокие землетрясения на планете», — объяснил он, добавив, что для подобных регионов также характерна высокая вулканическая активность.

О подземных толчках на Камчатке стало известно в ночь с 29 по 30 июля. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, оказалось самым сильным с 1952 года.