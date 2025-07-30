Кремль прокомментировал ситуацию на Камчатке после сильнейшего землетрясения

Песков о землетрясении на Камчатке: Сейсмоустойчивость зданий себя оправдала

Сейсмоустойчивость зданий на Камчатке оправдала себя — благодаря этому после сильнейшего за последние полвека землетрясения на Дальнем Востоке нет жертв, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий публикует ТАСС.

«Своевременно сработали все системы оповещения, по цунами была организована эвакуация людей из тех местностей, откуда нужно было их эвакуировать», — сказал Песков.

Он добавил, что на высоком уровне себя показала технологическая подготовленность региона к землетрясению. Меры для этого предпринимались заранее, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Землетрясение магнитудой 8,7 на Камчатке произошло 30 июля, оно стало сильнейшим с 1952 года, за ним последовало цунами. Высота цунами на Камчатке достигала пяти-шести метров, на отдельных участках — до 10-15 метров. Катаклизмы также пришли в Сахалинскую область, где из-за цунами и подземных толчков на Курильских островах эвакуировали почти три тысячи человек. В Северо-Курильске и Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС.