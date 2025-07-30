Военный эксперт высказался о сроке перехода Купянска под полный контроль России

Военный эксперт Матвийчук: Россия в ближайшее время возьмет Купянск под контроль

Российские войска в ближайшее время возьмут Купянск под полный контроль, считает военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Сроки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска смогли прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и закрепиться на севере Купянска.

Матвийчук напомнил, что город уже находился под контролем Российской армии.

«Город — ключ к Харьковской области и, собственно говоря, прямое направление на Харьков. Из него ВСУ планировали создать, как они любили говорить, неприступную крепость и тому подобное. То есть мы нарушаем всю логистику снабжения харьковской группировки и напрямую угрожаем областному центру», — высказался эксперт.

До этого стало известно, что российские войска отрезают Купянск с северо-запада после взятия населенного пункта Московка в Харьковской области. Отмечается, что им удалось занять до семи квадратных километров в районе Московки.

