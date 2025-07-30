Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
18:00 (Мск)
Юго Гастон
Торонто
Динамо Мх
Сегодня
18:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 1-й тур
ЦСКА
Сегодня
18:30 (Мск)
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
Ахмат
Сегодня
20:45 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа A. 1-й тур
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа C. 1-й тур
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
21:45 (Мск)
Бранн
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
09:22, 30 июля 2025Спорт

Латвийский баскетболист «Дубая» отказался играть с российскими клубами

Латвийский баскетболист «Дубая» Бертанс отказался играть с российскими клубами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bill Streicher / USA Today Sports / Reuters

Латвийский баскетболист «Дубая» Давис Бертанс отказался играть с российскими клубами в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает Jauns.lv.

По словам игрока, он переговорил с руководством клуба, и его поддержали. «Я принял решение не участвовать в турнирах, где выступают команды из стран-агрессоров», — отметил Бертанс.

Суперкубок Единой лиги ВТБ-2025 пройдет с 24 по 25 сентября в Белграде. Помимо «Дубая», в нем приняли участие московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и белградская «Црвена Звезда».

Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) продлила недопуск российских сборных и клубов до турниров под своей эгидой до мая 2025 года. Впервые команды были отстранены в марте 2022-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три волны цунами обрушились на Курилы после сильнейшего землетрясения. Последствия стихийного бедствия сняли на видео с дрона

    Глава Пентагона задумал уйти в отставку

    Латвийский баскетболист «Дубая» отказался играть с российскими клубами

    Необычный питомец в московском метро попал на видео

    В России продолжил дешеветь борщевой набор

    Премьер-министра одной страны засудят за нарушение этики

    Мигранты толпой избили россиян и попали на видео

    Израильские правозащитники назвали происходящее в секторе Газа геноцидом

    Раскрыта личность попытавшегося закидать банк коктейлем Молотова россиянина

    Жительница Камчатки описала момент землетрясения фразой «было ощущение, что я падаю»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости