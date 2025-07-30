Латвийский баскетболист «Дубая» отказался играть с российскими клубами

Латвийский баскетболист «Дубая» Бертанс отказался играть с российскими клубами

Латвийский баскетболист «Дубая» Давис Бертанс отказался играть с российскими клубами в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает Jauns.lv.

По словам игрока, он переговорил с руководством клуба, и его поддержали. «Я принял решение не участвовать в турнирах, где выступают команды из стран-агрессоров», — отметил Бертанс.

Суперкубок Единой лиги ВТБ-2025 пройдет с 24 по 25 сентября в Белграде. Помимо «Дубая», в нем приняли участие московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и белградская «Црвена Звезда».

Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) продлила недопуск российских сборных и клубов до турниров под своей эгидой до мая 2025 года. Впервые команды были отстранены в марте 2022-го.