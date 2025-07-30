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18:18, 30 июля 2025Экономика

Москвичей предупредили о грозе

МЧС: В столице местами ожидается гроза с сильным ветром
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Кратковременный дождь и гроза ожидаются в столице местами в среду, 30 июля, до 22:00 часов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Москве в Telegram-канале со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду, предупредили специалисты.

В связи с опасной погодой москвичей призвали быть внимательными и острожными, особенно при управлении автомобилями. Водителям посоветовали парковать машины в безопасных местах, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее жителей столицы предупредили о жаркой погоде, которая ожидается в городе в четверг и пятницу, 31 июля и 1 августа. Температура в дневное время будет подниматься до отметок плюс 30-31 градус, сообщили синоптики Росгидромета.

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