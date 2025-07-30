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12:40, 30 июля 2025Бывший СССР

На Украине уволили Думу

Премьер Украины Свириденко: Главу АРМА Думу уволили
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: Andrew Medichini / AP

Главу украинского агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елену Думу уволили. Об этом заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

«Сегодня на заседании Кабмина уволили главу агентства. Дала поручение срочно запустить новый конкурс», — написала она.

По словам главы правительства Украины, в конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры, поддерживающие Киев в сфере борьбы с коррупцией.

Руководитель АРМА подала в отставку 30 июля. Она сделала это в день, когда в силу вступил закон об усилении институциональной способности АРМА. Кроме того, по словам чиновницы, ее отставка обеспечит независимое проведение международного аудита, который должен вскоре пройти в агентстве.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) в личных разговорах жестко критиковали украинского лидера Владимира Зеленского за подписание закона, ограничившего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Кроме того, еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос заявила, что такое решение украинского лидера вызвало «серьезную озабоченность» в Брюсселе.

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