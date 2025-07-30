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18:42, 30 июля 2025Забота о себе

Названа неожиданная польза яиц

Диетолог Дербишир: Яйца приносят глазам больше пользы, чем морковь
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Эмма Дербишир считает, что яйца приносят глазам больше пользы, чем морковь. О неожиданной пользе продукта она рассказала в беседе с Daily Mail.

Диетолог назвала яйца источником сразу нескольких полезных для глаз веществ. По ее словам, в них содержится много витамина В2, который необходим для поддержания прозрачности хрусталика. Также в них много цинка, полезного для сетчатки глаза.

Кроме того, специалистка посоветовала хотя бы раз в неделю есть сардины, тунец или другую жирную рыбу. Она объяснила, что в этих сортах содержится докозагексаеновая кислота, которая является ключевым питательным веществом для здоровья глаз.

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