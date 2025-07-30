Авва: Информация о смене Зеленского на Залужного внесет раздор в ряды врагов

Информация Службы внешней разведки (СВР) России о тайных переговорах насчет смены власти на Украине внесет раздор в ряды врагов, заявил корреспондент федерального издания «Ваши новости» Вадим Авва. Его цитирует телеканал «360».

По словам собеседника, нет никаких оснований не верить данным о возможной замене президента Украины Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного.

«Вся история власти в современной Украине состоит из непрерывной череды предательств политиков», — подчеркнул Авва.

Он также назвал просочившуюся информацию прекрасной новостью и отметил, что все руководство нынешней Украины — это «крысы в крысятнике, которые стремятся сожрать друг друга». Залужный, по его мнению, сможет заменить Зеленского на посту президента Украины, так как тот установил в стране жесткую диктатуру, и после него нужен еще больший диктатор.

«Залужный на эту роль вполне подходит», — заявил собеседник. Зеленский же, отметил он, после ухода с поста рискует отправиться под международный трибунал.

Ранее в Кремле высказались о возможной замене Зеленского на Залужного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация СВР говорит сама за себя.