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15:18, 30 июля 2025Бывший СССР

Названы возможные последствия смены власти на Украине

Авва: Информация о смене Зеленского на Залужного внесет раздор в ряды врагов
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Информация Службы внешней разведки (СВР) России о тайных переговорах насчет смены власти на Украине внесет раздор в ряды врагов, заявил корреспондент федерального издания «Ваши новости» Вадим Авва. Его цитирует телеканал «360».

По словам собеседника, нет никаких оснований не верить данным о возможной замене президента Украины Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного.

«Вся история власти в современной Украине состоит из непрерывной череды предательств политиков», — подчеркнул Авва.

Он также назвал просочившуюся информацию прекрасной новостью и отметил, что все руководство нынешней Украины — это «крысы в крысятнике, которые стремятся сожрать друг друга». Залужный, по его мнению, сможет заменить Зеленского на посту президента Украины, так как тот установил в стране жесткую диктатуру, и после него нужен еще больший диктатор.

«Залужный на эту роль вполне подходит», — заявил собеседник. Зеленский же, отметил он, после ухода с поста рискует отправиться под международный трибунал.

Ранее в Кремле высказались о возможной замене Зеленского на Залужного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация СВР говорит сама за себя.

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