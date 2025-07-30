Песков: Информация СВР о замене Зеленского на Залужного говорит сама за себя

Информация Службы внешней разведки (СВР) России о замене президента страны Владимира Зеленского на посла страны в Великобритании, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного говорит сама за себя. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорит сама за себя, поэтому добавить здесь нечего», — сказал он.

Ранее СВР России сообщила, что США и Великобритания организовали встречу по замене президента Украины Владимира Зеленского. Утверждается, что на ней также присутствовали глава Офиса украинского лидера Андрей Ермак, глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.