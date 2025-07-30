Оставшиеся запасы вооружений США и Европы оценили

Военный эксперт Дандыкин: США и Европа серьезно истощили свои запасы вооружений

Истощение запасов современных ракет противоракетной обороны (ПРО) THAAD США на четверть — очень серьезно, в Европе запасы вооружений еще хуже, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Четверть не половина, но это существенно, потому что они давали ракеты киевскому режиму. (…) Для них это очень серьезно», — сказал Дандыкин.

Он отметил, что у Европы дела с оружием, в том числе ракетами, похуже, особенно у Германии.

«Немцы истощились изрядно. Не хватает тех же ракет, они системы давали Patriot и IRIS-T. Снарядов, вполне вероятно, что может не быть (…) То есть реально Европа тоже [испытывает нехватку оружия — прим. Ленты.ру]. Я думаю, что за исключением может быть французов, которые относятся к этому делу с крайней настороженностью», — добавил эксперт.

По данным CNN, США истощили четверть своего запаса современных ракет противоракетной обороны (ПРО) THAAD за 12 дней конфликта Израиля и Ирана. Как сообщили источники издания, американские войска отразили шквал баллистических ракет Тегерана, выпустив более 100, а возможно, и 150 ракет THAAD. Такие темпы расходования ракет значительно превышают скорость их производства, отмечает в публикации. В частности, в 2024 году США получили всего 11 подобных ракет, а в 2025 году получат еще 12.

В феврале 2025 года отсутствие вооружений признал и глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. По его оценке, в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах.