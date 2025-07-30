Пациенты с переломанными ногами в палате с обрушенным потолком на Камчатке попали на видео

Shot опубликовал видео с пациентами поврежденной больницы на Камчатке

В сети появилось видео с пациентками больницы на Камчатке, снятое после мощного землетрясения. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно палату с обрушенным потолком, внутри которой на кроватях находятся несколько женщин, в том числе пожилых, с переломанными ногами в гипсе. Судя по съемке, россиянки находятся в хорошем настроении. При этом посреди помещения лежат обломки. «Как вы, девочки? Нормально все? — интересуется оператор. — Вам будет, что вспомнить».

Ранее распространилось видео с врачами онкодиспансера в Петропавловске-Камчатском, которые продолжили операцию в самый разгар землетрясения. На запись попало, как четыре медика держат пациента в момент мощных толчков. Глава Камчатки Владимир Солодов, комментируя ролик, заявил, что медработников представят к награде.

Землетрясение магнитудой 8,7, произошедшее на Камчатке 30 июля, стало самым мощным с 1952 года. После этого на сахалинский Северо-Курильск обрушилось несколько цунами. На данный момент известно о четырех пострадавших в результате удара стихии.