Пепелище на месте сгоревших цыганских домов в российском регионе сняли на видео

63.ru опубликовал видео сгоревших дотла цыганских домов под Самарой

В сети появилось видео со сгоревшими дотла цыганскими домами в поселке Яицкое Волжском районе Самарской области. Ролик опубликовал портал 63.ru в Telegram.

На кадрах корреспондент издания демонстрирует пепелище на улице Каширской, где располагались постройки. Также запечатлена работа пожарных. По слова журналиста, он встретил нескольких цыган, которые искали уцелевшие ценности, так как у них совсем не осталось денег.

О пожаре на стоянке табора стало известно 30 июля. По сведениям издания, все сгоревшие дома были временным жильем для цыган. Причина пожара пока неизвестна. Информация о пострадавших не поступала.

63.ru также пишет, что это уже второе возгорание за три дня. 27 июля в Яицком произошел пожар в самовольных постройках на той же улице Каширской. Тогда жертвой огня стал 45-летний мужчина.

Ранее в Амурской области сгорел дотла дом на 16 квартир. Как выяснилось, здание было признано аварийным, однако в нем продолжали жить люди.