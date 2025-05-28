Многоквартирный жилой дом сгорел дотла в российском регионе

В Приамурье сгорел дотла многоквартирный дом, здание было аварийным

Многоквартирный жилой дом сгорел дотла в Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о двухэтажном здании на 16 квартир. На кадрах с места происшествия видно, что строение обшито досками. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на все здание.

Канал отмечает, что здание было признано аварийным. При этом до прошлой ночи в нем продолжали жить люди. Среди них — два инвалида, один из которых не может передвигаться самостоятельно.

Ранее пожар начался в девятиэтажке на юго-западе Москвы. В одной из квартир взорвался бытовой газ. Жертвами ЧП стали три человека.