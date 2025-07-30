Последствия землетрясения на Камчатке попали на видео

Очевидцы сняли на видео последствия землетрясения на Камчатке

Очевидцы землетрясения на Камчатке сняли видео с последствиями катаклизма. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео запечатлены трещины на стене подъезда. Местами осыпалась штукатурка. Также трещины были замечены на фасадах некоторых зданий.

Ранее сообщалось, что завод по обработке рыбы «Алаид» в российском Северо-Курильске начал уходить под воду на фоне угрозы цунами. Людей экстренно эвакуировали с предприятия.

Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, это сильнейшая сейсмологическая активность с 1952 года.