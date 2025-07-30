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13:45, 30 июля 2025Экономика

Предсказан рост производства вина в России

Роскачество: Производство вина в РФ вырастет в 2025 году не менее чем на 10 %
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Рост производства вина в России по итогам 2025 года составит не менее 10 процентов к уровням 2024-го, спрогнозировала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Ее цитирует «Интерфакс».

По словам специалиста, предсказанная динамика связана в том числе с отсутствием в текущем году значительных возвратных заморозков в России. Саратцева напомнила, что в стране регулярно увеличивается площадь виноградников, и в этом году первые урожаи будут получать с лозы, посаженной четыре года назад.

В 2024 году производство вина в России выросло год к году на 8,6 процента, до 32,5 миллиона декалитров, оказавшись примерно на одном уровне с показателями 2022-го.

Согласно данным Роскачества, 27 процентов опрошенных россиян признались, что отдают предпочтение отечественному вину, а более половины (58 процентов) респондентов отметили, что оно точно не уступает по качеству зарубежной продукции.

Ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что по результатам длительных испытаний в прошлом году в российский Госреестр попали десять новых сортов винограда, включая выведенный восточносибирскими селекционерами морозоустойчивый сорт «Сибиряк Потапенко», а также «Солярис Таманский», который «отлично подходит для производства высококачественных сухих вин».

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