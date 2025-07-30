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23:02, 30 июля 2025Мир

Представитель талибов раскритиковал ООН

Представитель талибов Моджахед раскритиковал ООН за работу в угоду Западу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Представитель властей Исламского Эмирата Афганистан, находящегося под управлением талибов, Забиулла Моджахед раскритиковал ООН, отметив, что она работает в угоду Западу и не дает новым афганским руководителям представлять страну на международной арене. Его слова приводит Ariana News.

«Организация Объединенных Наций должна была оставаться нейтральным институтом. Однако сейчас она работает в угоду западной политической повестке, утратив свою эффективность и самостоятельность», — подчеркнул политик.

Он добавил, что сейчас в ООН Афганистан представляет дипломат Насир Ахмад Фаик, назначенный прошлым правительством. Моджахед заявил, что у него нет внутренней легитимности и права представлять народ Исламского Эмирата.

3 июля сообщалось, что Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане.

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