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08:16, 30 июля 2025Бывший СССР

Президент Молдавии созвала Совбез из-за иностранного вмешательства в выборы

Санду созвала Совбез Молдавии из-за иностранного вмешательства в выборы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду созвала Совет безопасности Молдавии темой которого станет борьба с предполагаемым иностранным вмешательством в грядущие выборы. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

«Президент Майя Санду созывает в среду, 30 июля, заседание Высшего Совета Безопасности. На нем будут обсуждаться действия по борьбе с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс», — говорится в тексте заявления.

Осенью, 28 сентября, состоятся очередные выборы в парламент Молдавии. До участия в них уже отказались допустить оппозиционный блок «Победа», возглавляемый Иланом Шором.

Ранее стало известно, что Эстония даст 550 тысяч евро (более 51 миллиона рублей) Молдавии для «борьбы с влиянием Россиии». Как заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал, Таллин таким образом помогает Кишиневу «сохранить европейский путь развития».

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