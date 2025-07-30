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18:31, 30 июля 2025Наука и техника

Раскрыта неочевидная причина хронического кашля

ERJ: Хронический кашель может быть вызван сбоями в работе нервной системы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pocketlight / Getty Images

Хронический кашель может быть вызван не проблемами с легкими или инфекциями, а сбоями в работе нервной системы. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лестера, Университета Копенгагена и Queen Mary University of London. Они провели крупнейшее генетическое исследование хронического кашля и обнаружили, что в его основе могут лежать изменения в работе нейронов, регулирующих чувствительность и передачу сигналов. Работа опубликована в European Respiratory Journal.

Хронический кашель — это кашель, который длится более восьми недель. Он является распространенной проблемой: в Великобритании, например, от него страдает каждый десятый взрослый. Часто причина неочевидна — не помогает ни лечение простуды, ни противоаллергические препараты.

В новом исследовании ученые объединили данные из пяти крупных биобанков — включая UK Biobank и Copenhagen Hospital Biobank — и проанализировали почти 30 000 случаев хронического кашля. Это первая в мире работа, в которой хронический кашель изучается как генетически обусловленное состояние.

Результаты показали: у людей с хроническим кашлем чаще встречаются вариации генов, участвующих в передаче нервных сигналов и в сенсорных путях, в том числе в обработке болевых импульсов. Это значит, что повышенная чувствительность кашлевого рефлекса может быть обусловлена именно нарушением в работе центральной и периферической нервной системы.

Кроме того, исследование выявило генетическое пересечение между хроническим кашлем и хронической болью. Это означает, что оба состояния могут иметь общий механизм — гиперреакцию нервной системы на обычные раздражители. Подобная находка открывает путь к разработке принципиально новых лекарств, направленных не на подавление симптома, а на модуляцию активности конкретных нейронных цепей.

Ранее ученые раскрыли, как облегчить хронические боли: диета с высоким содержанием омега‑3 жирных кислот способна заметно снизить частоту и интенсивность посттравматических головных болей.

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